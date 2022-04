Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொறுப்பை உயரதிகாரிகள் தட்டிக்கழிக்க கூடாது. நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் உயர் அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தென்மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் வெளியிட்டுள்ள ஆடியோ காவல் துறையினரை கலங்க செய்துள்ளது.

பழிக்குப்பழி கொலைகள்...சாட்டையை எடுத்த தென்மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க்.. போலீசாருக்கு எச்சரிக்கை ஆடியோ

தென்மண்டல ஐஜியாக அஸ்ரா கார்க் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். இந்த நிலையில் ஓபன் மைக் மூலமாக தென் மண்டல காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்களுக்கு தென்மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் எச்சரிக்கை விடுக்கும் ஆடியோ தற்போது வைரலாக சமூக வலை தளங்களில் பரவி வருகிறது.

தென்மாவட்டங்களில் சாதிய ரீதியான கொலைகள் நடைபெறுவதற்கு முன்பாக சிறப்பு குழுவிடம் இருந்து தகவல் வந்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத காவல் துறை உயர் அதிகாரிகளே பொறுப்பு ஆவார்கள். விசாரணையின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் வழங்கப்படும்.

English summary

South Zone IG Asra Garg IPS Audio: (தென்மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் ஆடியோ)Responsibility should not be shirked by superiors. The audio released by South Zone IG Asra Garg IPS has alarmed the police that stern action will be taken against top officials if they do not take action.