தென்மேற்கு பருவமழை ஜோராக தொடங்கியது..குட் நியூஸ் சொன்ன இந்திய வானிலை மையம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு 3 நாட்களுக்கு முன் கூட்டியே தொடங்கியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. கேரளாவில் தென்மேற்குப்பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் பருவமழை தமிழகத்தில் விரைவில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது.

நாட்டில் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை பெய்யும் தென்மேற்கு பருவமழைக்காலமாகும். வழக்கமாக பருவமழை ஜூன் 1ம் தேதி கேரளாவில் தொடங்கும். தமிழகம், கர்நாடகா,கோவா,மகாராஷ்டிரா என படிப்படியாக தென்மேற்குப் பருவமழை நாடு முழுவதும் பரவத் தொடங்கும்.

இந்தஆண்டு கடந்த 15ஆம் தேதி அந்தமானில் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கியதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது. இந்த ஆண்டு 3 நாட்களுக்கு முன் கூட்டியே கேரளாவில் தொடங்கியுள்ள பருவமழை படிப்படியாக நாடு முழுவதும் பரவத் தொடங்கும்.

ஜூன் 1ல் ஜோராகத் தொடங்கப்போகும் தென்மேற்குப் பருவமழை... அனுபவிக்கத் தயாராகுங்கள் மக்களே!

English summary

The Indian Meteorological Department has said that the southwest monsoon has started three days earlier this year. With the onset of southwest monsoon in Kerala, monsoon is likely to begin in Tamil Nadu soon.