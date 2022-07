தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரம்..26 மாவட்டங்களில் அடி தூள் - குடை அவசியம் மக்களே!

Chennai

சென்னை: ஆந்திர - தமிழக கடலோரப்பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி உள்ளிட்ட 26 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. பல ஊர்களில் பலத்த மழை பெய்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மூங்கில்துறைப்பட்டு பகுதியில் தலா 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. உளுந்தூர்பேட்டை, வலங்கைமான் சுற்றுவட்டாரப்பகுதிகளில் தலா 12 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரில் தலா 11 செமீ மழையும் ஸ்ரீமுஷ்ணம், நீடாமங்கலம் பகுதிகளில் தலா 10 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

அகரம் சீகூர், கீழச்செருவை, மெ.மாத்தூர், கலயநல்லூர், சூளாங்குறிச்சி, விருதாச்சலம் KVK பகுதிகளில் தலா 9 செமீ மழையும் சங்கராபுரம், குப்பநத்தம், சேத்தியாதோப்பு, ஹாரூர், விருதாச்சலம், தியாகதுர்கம் பகுதிகளில் தலா 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. காட்டுமலையூர், பாடலூர் , ஆண்டிப்பட்டி, கொடநாடு, தண்டராம்பேட்டை,கள்ளக்குறிச்சி கும்பகோணம், மூரார்பாளையம், விருகாவூர் பகுதிகளில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

