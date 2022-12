விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி.. "கெட் செட் கோ!" ரெடியான திமுக ஐடி விங்க் - டிரெண்டாகும் ஹேஷ்டேக்

Chennai

கடந்த 12 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் மாளிகை செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டது. அதில், "உதயநிதியை தமிழ்நாடு அமைச்சராக்க சம்மதம் தெரிவித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் பரிந்துரை செய்து இருந்தார்.

இதனை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஏற்றுக்கொண்டதை தொடர்ந்து டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி காலை 9:30 மணியளவில் ஆளுநர் மாளிகையில் பதவியேற்பு விழா நடைபெற இருக்கிறது." என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.

English summary

Udhayanidhi Stalin sworn as Tamil Nadu Minister today at the Governor's House, will be taken the responsibility of sports department, the party it wing is trending the hashtag #NewHigh4TNSports on Twitter.