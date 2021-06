நடுக்கடலில் அட்டூழியம்.. பாம்பன் மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் துப்பாக்கிச்சூடு.. பரபரப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நடுக்கடலில் பாம்பன் மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி உள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்களில் இருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் அத்துமீறலில் ஈடுபடுவது வழக்கமாகி விட்டது.

எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி தமிழ்நாடு மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் தாக்குதல் நடத்துகின்றனர்

English summary

Sri Lankan navy fires tamilnadu fishermen in the midsea. It has become customary for the Sri Lankan Navy to encroach on fishermen