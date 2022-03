அத்துமீறிய திமுகவினர்.. “குற்ற உணர்ச்சியால், நான் குறுகி நிற்கிறேன்".. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிக்கை.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நகராட்சி, பேரூராட்சி தலைவர் பதவிகளை திமுகவினர் கைப்பற்றிய நிலையில் , தோழமைக் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் கழக தலைமை அறிவித்ததை மீறி போட்டியிட்டு வென்றவர்கள் உடனடியாக தங்கள் பொறுப்பை விட்டு விலக வேண்டும் என திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகத்திலுள்ள 21 மாநகராட்சிகளையும் திமுகவே கைப்பற்றினார்.

மேலும் தமிழகம் முழுவதும் நகராட்சி பேரூராட்சிகளிலும் அதிக இடங்களில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.

அன்னவாசல் பேரூராட்சி தலைவர் தேர்தலில் திமுகவினர் சாலை மறியல்.. அமைச்சர் பேச்சுவார்த்தை

English summary

DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has issued a statement saying that those who contested and won in the seats allotted to the Comrades Party should immediately relinquish their responsibilities.