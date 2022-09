ஆ.ராசா பேச்சு பற்றி ஸ்டாலின் என்ன நினைக்கிறார்? ‘இப்போ கைது பண்ணுவீங்களா?’ - கொதித்து எழுந்த வானதி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்துக்கள் தொடர்பாக சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசிய ஆ.ராசாவின் கருத்தை தி.மு.க ஏற்கிறதா, இல்லையா என்பதை முதலமைச்சர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

பிறப்பின் அடிப்படையிலான எந்த வேறுபாட்டையும் தீண்டாமையும் ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸும், பா.ஜ.க.வும் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பா.ஜ.க.வில் இருப்பவர்களுக்கு ஒருவரையொருவர் என்ன ஜாதி என்பதும் தெரியாது எனத் தெரிவித்துள்ளார் வானதி சீனிவாசன்.

முக்கியப் பொறுப்பில் இருக்கும் ஆ.ராசா இப்படி பேசியதற்கு, தி.மு.க தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இதுவரை எந்தப் பதிலும் தெரிவிக்காதது குறித்துக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் வானதி சீனிவாசன்.

English summary

No other example is needed than this speech of A.Raja that DMK and Hindu hatred can never be separated. Chief Minister Stalin should clarify whether he agrees or not A.Raja's opinion. : BJP MLA Vanathi Srinivasan.