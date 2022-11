தலைநகர் சென்னையில் உலகத் தரம் வாய்ந்த போக்குவரத்து! வேற லெவலில் திட்டம் தீட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை: தலைநகர் சென்னையில் உலகத் தரம் வாய்ந்த போக்குவரத்து முறை அமைய வேண்டும் எனப் பேசி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது கனவுத் திட்டங்களில் ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து குழுமத்தின் தலைவர் என்ற முறையில் அக்குழுமத்தின் முதல் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும், இந்த நிகழ்வில் அவர் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

Chief Minister Stalin has shared one of his dream projects by talking about the need for a world-class transport system in the capital Chennai.