தொடரும் “அட்டாக்”.. பாஜக பிரமுகர் வீட்டில் விழுந்த கல் - சிதறிய கண்ணாடி! சென்னையில் பதற்றம்

Chennai

சென்னை: திருவொற்றியூரில் பாஜக பிரமுகரின் வீட்டில் மர்ம நபர்கள் கல்வீசி கண்ணாடி உடைத்து விட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

வட சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியில் வடக்கு மாடவீதியில் வசித்து வருபவர் ரவி. திருவொற்றியூர் பாஜக மண்டல தலைவரான இவரது வீட்டில் மர்ம நபர்கள் 4 பேர் கல்வீசி தாக்கிவிட்டு தப்பியோடி இருக்கின்றனர்.

அந்த நேரத்தில் வீட்டில் இல்லாத ரவி இதுகுறித்து போலீசாரிடம் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தெரியபடுத்தி இருக்கிறார். அதன் அடிப்படையில் திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

English summary

While the incidents of petrol bombings in Tamil Nadu had stopped for the last one week, The house of a BJP leader in Chennai Tiruvottiyur was attacked with stone by the miscreants who broke the glass and escaped.