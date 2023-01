ரூ.2.60 கோடிக்கு ஏலம்போன விவ்ராந்த்.. ரஷீத் கான் இடத்தில் இளம் வீரர்.. ஹைதராபாத் அணி வாங்கியது ஏன்?

Chennai

சென்னை: 2017ம் ஆண்டு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் இளம் வீரரான ரஷீத் கானை ஒப்பந்தம் செய்தது. ஐபிஎல் ஏலத்தின் போதே ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியைச் சேர்ந்த வீரரை எதற்காக சன்ரைசர்ஸ் அணி ஏலத்தில் வாங்கியது என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்தது.

அதேபோல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக ரஷீத் கான் கற்பனை செய்ய முடியாத எண்ணற்ற சம்பவங்களை செய்து காட்டினார். டி20 கிரிக்கெட்டில் லெக் பிரேக் பவுலிங் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை இந்திய ரசிகர்கள் அறிந்திருந்தாலும், அவர் ஆல் ரவுண்டராக இருப்பது எவ்வளவு சாதகம் என்பதை அன்றே கண்டுகொண்டனர்.

அதன்பின்னர் ரஷீத் கானின் வளர்ச்சி சர்வதேச லீக் தொடர்களில் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவிற்கு வளர்ச்சியடைந்தது. ஆனால் ஹைதராபாத்அணியில் இருந்து ரஷீத் கான் விலகிய போது, அவரின் இடத்தை யாரை கொண்டு பூர்த்தி செய்வது என்ற முடியாமல் ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகம் திணறியது. அவருக்கு பதிலாக வாஷிங்டன் சுந்தரை அணியில் சேர்த்தாலும், அவர்கள் எதிர்பார்த்த தாக்கம் மிகுந்த ஆட்டத்தை யாரும் கொடுக்கவில்லை.

In 2017, Sunrisers Hyderabad signed Rashid Khan, a young player from Afghanistan. During the IPL auction, many people asked why Sunrisers team bought the player from Afghanistan. Now after Rashid Khan, Hyderabad team Signed Jammu - kashmir Cricketer Vivrant Sharma for his Place. Lets see Vivrant sharma Cricket Journey.