வகுப்பறையில்.. சக மாணவி மடியில்படுத்தபடி.. செல்போனில்.. எங்கே செல்கிறது தமிழ் மாணவர் சமூகம்?

சென்னை: தமிழக பள்ளிகளில் தொடர்ச்சியாக மாணவர்கள் ஒழுங்கீன செயல்களில் ஈடுபட்டு வரும் படங்கள், வீடியோக்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் தற்போது மாணவிகளின் மடியில் தலைவைத்து படுத்து செல்போனில் மாணவர்கள் விளையாடும் படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.

கொரோனாவின் கோரப்பிடியில் சிக்கிய உலகம் கல்வி துறையில் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. காலையில் எழுந்து குளித்து பள்ளிக்கு சென்ற மாணவர்களை வீட்டிலேயே முடக்கி ஆன்லைன் வகுப்புக்கு மாற செய்தது.

இதன்மூலம் எல்கேசி முதல் கல்லூரி மாணவர்கள் வரை அனைவரும் செல்போனில் பாடம் கற்க தொடங்கினர். படிக்கும் மாணவர்களுக்கு செல்போன் வழங்க மறுத்த பெற்றோர்களின் மனதையும் இந்த கொரோனா மாற்றிவிட்டது.

Pictures and Videos of students engaging in disorderly conduct in Tamil Nadu schools have been leaked. Now pictures of students lying on girls students laps and playing on their cell phones are now circulating on social media.