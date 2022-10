“சுப்பக்காவா?” சீமானுக்கு என்ன திடீர் பாசம்! திமுகவில் குழப்பம் ஏற்படுத்த “நப்பாசை” - சுப.வீ. சுளீர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் மீது சீமானுக்கு திடீர் பாசம் வரக்காரணம் திமுகவில் சலசலப்பு ஏற்பட்டு கலங்கிய குட்டையில் அவர் மீன்பிடிக்க நினைப்பதால்தான் என திரவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவை பொதுச்செயலாளர் சுப.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ள அவர், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் துணைப் பொதுச் செயலாளராகப் பொறுப்பு வகித்து வந்த சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன், சென்ற மாதம் அப்பொறுப்பிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டார்.

தன் உடல் நலம், வயது ஆகியனவற்றின் காரணமாகத் தான் பொறுப்பில் நீடிக்க விரும்பவில்லை என்றும், உறுப்பினராகத் தொடர்வேன் என்றும் அறிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Seeman sudden affection Subbulakshmi Jagatheesan for is because he wants to create confusion inside the DMK, said the General Secretary of the Dravida Iyakka TamilarPeravai, Subha Veerabandian.