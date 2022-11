பிரச்னை இருந்தா இப்படி பண்ணுங்க.. “கொள்கையை மீறக்கூடாது”.. பாஜகவினருக்கு மேலே இருந்து வந்த வார்னிங்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவின் கொள்கையில் இருந்து விலகும் எந்த ஒரு அறிக்கையையும் வெளியிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என தமிழக பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கான பாஜக தேசிய இணைப் பொறுப்பாளர் பொங்குலேடி சுதாகர் ரெட்டி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பாஜக நிர்வாகி திருச்சி சூர்யா, மற்றொரு பாஜக நிர்வாகி டெய்சி சரணை கடுமையாக கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டுவது போல ஒரு ஆடியோ வெளியானது. இந்த ஆடியோவிற்கு பாஜக நிர்வாகி காயத்ரி ரகுராம் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, பாஜகவினரே தன்னை ட்விட்டரில் கடுமையாக சீண்டி வருவது பற்றி காயத்ரி ரகுராம் பொங்கிய நிலையில், அவரது தொடர்ச்சியான பாஜக தொடர்பான கருத்துகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின. இதையடுத்து, அவரை 6 மாதங்கள் கட்சியிலிருந்து சஸ்பெண்ட் செய்து மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உத்தரவிட்டார்.

“சடன் ப்ரேக்”! ஒரே நாள்.. வெட்ட வெளிச்சமான பாஜக பஞ்சாயத்து! அம்பலமான கோஷ்டி பூசல்!

Ponguleti Sudhakar Reddy, national co-in-charge for party affairs in TN, sent out a word of caution to TN BJP office bearers asking them to avoid making statements on any issue that would deviate from the party line.