அவசரப்பட்டுட்டோமோ? யோசிக்கும் வேலி தாண்டிய நிர்வாகிகள்! வாய்ப்பில்லை ராஜா.. ஒரே போடாய் போட்ட ’மாஜி’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் கடந்த சில நாட்களாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் பக்கம் வீசி வந்த ஆதரவு காற்று தற்போது எடப்பாடி பக்கம் திரும்பி உள்ள நிலையில் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஆதரவு தெரிவித்த நிர்வாகிகள் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு விட்டோமோ என யோசித்து வரும் நிலையில் இனி திரும்பி வரவெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை என மூத்த முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் கூறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கில் கடந்த 17ம் தேதி தனி நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பு வழங்கினார்.

அதே நேரத்தில் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரனின் உத்தரவு எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் கடந்த பதினெட்டாம் தேதியே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

கேட்டுச்சா.. ‛இடைக்கால’ இல்லை.. அதிமுக நிரந்தர பொதுச்செயலாளரே இபிஎஸ் தான்!அழுத்திய மாஜி அமைச்சர்கள்

English summary

It has been reported that a senior former minister has said that there is no chance of coming back while the administrators who expressed support for the OPS side are thinking that they have been a bit hasty.