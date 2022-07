வேகமாக பரவும் கொரோனா பிஏ5.. அறிகுறிகள், பாதிப்புகள் என்னென்ன? ஏன் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இந்தியாவில் புதிதாக பரவி வரும் ஓமைக்ரான் மாதிரியான பிஏ5 வகை வைரஸின் அறிகுறிகள், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

இந்தியாவில் மூன்று மாதங்களுக்கு பின் மீண்டும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த இரு நாட்களாக 18 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு பாதிப்புகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 2 ஆயிரத்து 500க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பாதிப்புகள் உறுதி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

திடீரென கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பது குறித்து பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், ஓமைக்ரான் எனப்படும் கொரோனா வைரஸின் மற்றொரு மாதிரியான பிஏ4, பிஏ5 வகை வைரஸ் தான் அதிகமாக பரவி வருகிறது. இது வேகமாக பரவும் தன்மையுடையது. ஆனால் பொதுமக்கள் பெரிய அளவில் அச்சப்பட தேவையில்லை என்று தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில் பிஏ5 வகை வைரஸ் தமிழகத்தில் தீவிர பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மரபணு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட மாதிரிகளில் 5 சதவிகிதம் மட்டுமே இருந்த பிஏ5 வகை, ஜூன் மாதத்தில் 30 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது. ஏபி5 வகை வைரஸால் தீவிர பாதிப்புகள் ஏற்படாது என்று கூறப்பட்டாலும், அதன் அறிகுறிகள் மற்றும் பாதிப்புகள் என்ன என்பது குறித்து அறிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது.

