“கூஸ் பம்ப்ஸ்”.. இதனால்தான் தமிழ் “கெத்து” - ஆங்கில நாளிதழில் ட்ரூ காலர் விளம்பரத்தை பார்த்தீங்களா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: முன்னணி ஆங்கில நாளிதழான டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களுக்கான பதிப்பில் வெளியான ட்ரூ காலர் செயலி விளம்பரம் இந்தியில் எழுதப்பட்டு இருந்த நிலையில் சென்னை பதிப்பில் மட்டும் தமிழிலேயே எழுதி இருக்கிறார்கள்.

இந்தியாவின் முன்னணி ஆங்கில நாளிதழ்களில் ஒன்றாக பல மாநிலங்களில் பதிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா.

டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, சென்னை, பெங்களூரு, ஐதராபாத் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் முன்னணி நகரங்களில் மாநில செய்திகளுக்கு ஏற்ப பதிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது.

ஆங்கில வளர்ச்சியே திமுகவின் நோக்கம்.. தமிழ் வளர்ச்சிக்காக திமுக என்ன செய்தது?.. அண்ணாமலை கேள்வி!

English summary

The advertisement of the True Caller app published in the edition of the leading English newspaper Times of India for other states was written in Hindi, but only in the Chennai edition it was written in Tamil.