ஜூலை 18 இல்லை! நவம்பர் 1 தான் தமிழ்நாடு நாள்! தமிழ் தேசிய பேரியக்க தலைவர் பெ.மணியரசன் அறிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் 18 ஜூலை 2022 அன்று தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என அரசுத் துறைகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ள நிலையில், நவம்பர் 1ஆம் தேதி தான் தமிழர் தாயக நாள் - தமிழ்நாடு நாள் என தமிழ் தேசிய பேரியக்க தலைவர் பெ.மணியரசன் கூறியுள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 18ஆம் தேதி தமிழ்நாடு தினம் ஆக கொண்டாடப்படும் என கடந்த ஆண்டு திமுக ஆட்சியமைத்த பின்னர் தமிழக சட்டசபையில் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தமிழ்நாடு என மாநிலத்திற்குப் பெயர் சூட்டப்பட்ட நாளை மாநில நாளாக கொண்டாடலாமா என பலர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் 18 ஜூலை 2022 அன்று தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என அரசுத் துறைகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ள நிலையில், நவம்பர் 1- தான் தமிழர் தாயக நாள் - தமிழ்நாடு நாள் என தமிழ் தேசிய பேரியக்க தலைவர் பெ.மணியரசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

While Chief Minister Stalin has sent a circular to government departments that Tamil Nadu Day should be celebrated on July 18, 2022, tamil desiya periyakkam Maniyarasan has said that Tamil Nadu Day will be celebrated on November 1.