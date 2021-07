இந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. மனநோயாளிகளை தேடிச் சென்று.. உணவு ஊட்டி.. ஒரு தொழிலாளியின் உன்னத சேவை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் தன்னார்வ அமைப்புகள் பல்கி பெருகி விட்டன. இதில் பெரும்பாலான அமைப்புகள் ஏழை, எளிய மக்கள், ஆதரவற்றவர்களுக்கு உதவி புரிந்து அவர்களின் இருண்ட வாழ்க்கையில் ஒளியை ஏற்றி வருகின்றன என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை.

ஆனால் ஒரு சில போலி தன்னார்வ அமைப்புகள் 'ஏழை, எளியவர்கள், ஆதரவற்றவர்களுக்கு உதவுகிறோம்'என்ற பெயரில் வெளிநாடு மற்றும் பல இடங்களில் அதிகமான நன்கொடைகளை பெற்று ஏழைகளின் வயிற்றை நிரப்பாமல், தங்களின் பாக்கெட்டை நிரப்பி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இப்படி மக்களின் வறுமையை விளம்பரப்படுத்தி சம்பாதித்து வரும் ஒரு சில போலி அமைப்புகளுக்கு ''இதற்கு பெயர் தான் உண்மையான சேவை '' என்று தலையில் குட்டி உணர்த்தி வருகிறார் கூலி தொழிலாளி ஒருவர். அவர் யார்? அப்படி என்னதான் செய்து விட்டார்? வாங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.

English summary

Many people in Tamil Nadu are praising the mercenary who goes in search of the mentally ill and helps