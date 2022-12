அப்போ 5000 கேட்டீங்களே.. இப்போ 1000 தானா? திமுக அரசின் பொங்கல் ’பொய்’ தொகுப்பு! அண்ணாமலை காட்டம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசு சார்பில் பொங்கல் பரிசாக 1000 ரூபாய் வழங்கப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திமுக அரசின் அறிவிப்பு ஏமாற்று வேலை எனவும், ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன், பொங்கல் பரிசாக 5000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று போர்க்கொடி தூக்கிய அன்றைய எதிர்க்கட்சி தலைவரும் இன்றைய முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் அந்த கோரிக்கையை மறந்து விட்டார்கள் போல என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 2.19 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 ரொக்கம் மற்றும் தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை கொண்ட பரிசுத் தொகுப்பை வழங்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ரூ.1000 ரொக்கம் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இதனை கூடுதலாக வழங்க வேண்டுமெனவும், தொகுப்பில் கரும்பு வழங்க வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

நிலுவையில் 5 கோடி வழக்கு.. நீதிமன்றத்தில் 5,850 காலி இடங்கள்.. நாடாளுமன்றத்தில் கனிமொழி பளீர் கேள்வி

English summary

While it has been announced that 1000 rupees will be given as Pongal gift on behalf of the Tamil Nadu government, BJP Tamil Nadu president Annamalai has criticized that the DMK government's announcement is a fraud