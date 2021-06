ஒரே நேரத்தில் குவிந்த 60 லட்சம் பேர்.. முடங்கிய தமிழக இ-பதிவு வெப்சைட்.. மாலை முதல் செயல்படுகிறது

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சுய தொழில் செய்வோர் உட்பட பலரும், இன்று ஒரே நேரத்தில் விண்ணப்பித்ததால் தமிழக இ-பதிவு இணையதளம் இன்று காலை முதல் முடங்கியது. ஒரே நேரத்தில் இன்று 60 லட்சம் பேர் இ-பதிவு செய்ய முயன்றதால் இணையதளம் முடங்கியதாக அரசு தெரிவித்தது. ஒரு வழியாக மாலை முதல் மீண்டும் இணையதளம் செயல்படுகிறது.

தமிழகம் முழுவதும் தளா்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு இன்று காலை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

இதையடுத்து கடந்த இரு வாரங்களாக திறக்கப்படாத மளிகைக் கடைகள், காய்கறிக் கடைகள், இறைச்சிக் கடைகள் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கின.

தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு.. வெளியூர் போக போறீங்களா.. தமிழ்நாடு அரசின் இ-பதிவு தளத்தில் புதிய வசதி!

English summary

The Tamil Nadu e-registration website was down today as many people, including self-employed people, were applying at the same time.