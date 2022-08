முல்லைப் பெரியாறு அணை உடைஞ்சுறும்! சேட்டையை ஆரம்பித்த சேட்டன்கள்! மார்ஃபிங் வீடியோ மூலம் மிரட்டல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முல்லைப் பெரியாறு அணையில் அதிக நீரை தேக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்து வரும் நிலையில் முல்லைப் பெரியாறு அணை உடைந்துவிட்டது போல கேரளாவில் மீண்டும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டு வருவதாகவும் அதனை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கேரளாவில் உள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணை கேரளாவுக்கு மட்டுமல்லாது தமிழகத்தின் உயிர்நாடியாக உள்ளது இந்த அணையின் மூலம் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் நேரடியாகவும் சில மாவட்டங்கள் மறைமுகமாகவும் பயன்பெறுகின்றன.

ஆங்கிலேய ஆட்சிக்காலத்தில் ஆங்கிலேய அரசுக்கும், திருவாங்கூர் சமஸ்தான மன்னர் விசாகம் திருநாள் ஆகியோர்க்கு இடையே ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி 999 ஆண்டுகளுக்கு அணையைக் கட்டிப் பராமரித்துக் கொள்வதுடன் அந்த அணையிலிருந்து கிடைக்கும் நீரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் உரிமையும் ஆங்கிலேய அரசுக்கு அளிக்கப்பட்டது.

முல்லைப் பெரியாறு.. மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்க.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கேரள முதல்வர் கடிதம்!

English summary

While there is a demand to take measures to store more water in the Mullaip Periyar Dam, videos are again being circulated on social media in Kerala as if the Mullaip Periyar Dam has broken and the farmers of Tamil Nadu have demanded that steps be taken to remove it.