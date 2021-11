குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் 1000 தர மாட்டார்கள்.. ஏன் தெரியுமா? "பாயிண்ட்டாக" பேசும் மாஜி அமைச்சர்

Chennai

சென்னை: பொங்கலுக்கு ரேஷன் கடைகளில் தலா 2500 ரூபாய் தர முடியாத தமிழக அரசு, குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் எப்படி வழங்கும் என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக சீனியர் தலைவருமான ஜெயக்குமார்.

பொங்கல் திருநாளுக்கு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 20 பொருள்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று அறிவித்தார்.

இதன்படி, பச்சரிசி, வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், பாசிப்பருப்பு, நெய் உள்ளிட்ட 20 பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படும். இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் பொங்கல் தொகுப்பு வழங்க முதல்வர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu government 1000 rupees scheme for women: Jayakumar, a former minister and senior AIADMK leader, has questioned how the Tamil Nadu government can provide Rs.1000 for for ladies in Tamil Nadu. குடும்ப தலைவிக்கு 1000 திட்டம் பற்றி சந்தேகம்.