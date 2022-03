சரவெடி உத்தரவு! தனியார் பள்ளிகளுக்கு கிடுக்குப்பிடி..தமிழ்நாடு அரசு அனுப்பிய ஆர்டர்! என்ன தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தனியார் பள்ளிகளில் கல்விக்கட்டணம் செலுத்தாத மாணவர்களை வகுப்பிற்கு வெளியே நிற்க வைக்க கூடாது என்று தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவல் வெகுவாக குறைந்துள்ள நிலையில் மீண்டும் பள்ளிகள் திறந்துள்ளன. கேஜி பள்ளி உள்ளிட்ட சிறார்களுக்கான பள்ளிகளும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

தனியார் பள்ளிகளும் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கடைசி டேர்ம் கட்டணம் கட்ட வேண்டும் என்று மாணவ, மாணவியருக்கு தனியார் பள்ளிகள் நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறது. ஆனால் கொரோனா காலம் என்பதால் பல குடும்பங்கள் பொருளாதார ரீதியாக கஷ்டப்பட்டு வருகின்றன.

Tamil Nadu government orders Private Schools not to punish students for not paying fees. Schools have been asked to take pledge against punishing students.