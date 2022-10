கடப்பாரை -இரும்புச்சட்டி -களைக்கொத்து -மண்வெட்டி வாங்க மானியம்! 1 லட்சம் விவசாயிகள் வரை பயன்பெறலாம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கடப்பாரை -இரும்புச்சட்டி -களைக்கொத்து -மண்வெட்டி உள்ளிட்ட வேளாண் கருவிகள் வாங்குவதற்கு சிறு குறு விவசாயிகள் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மானியம் வழங்கப்படும் என வேளாண்மைத் துறை அறிவித்துள்ளது.

சிட்டா, PM KISSAN எண் அல்லது உழவர் கடன் அட்டை, ரேஷன் அட்டை, ஆதார் அட்டை, பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்தை விண்ணப்பப் படிவத்துடன் இணைத்து உங்கள் பகுதி வேளாண்மைத் துறை அலுவலகத்தில் சேர்க்க வேண்டும்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

