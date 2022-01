Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: ஓமிக்ரான் பரவல் காரணமாகத் தமிழ்நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சூழலில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுமா என்பது குறித்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முக்கிய தகவலைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்,

மீண்டும் வேகமெடுக்கும் கொரோனா பரவல்.. டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்? அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முக்கிய தகவல்

தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஓமிக்ரான் கொரோனா காரணமாக வைரஸ் பாதிப்பு மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. தினசரி கேஸ்களின் எண்ணிக்கை 30 ஆயிரத்தைக் கடந்துள்ளது.

தலைநகர் சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்துள்ள போதிலும், தமிழ்நாட்டில் பிற பகுதிகளில் வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

ஜூலி வந்தால் நமக்கு ஜாலி... கொண்டாடும் நெட்டிசன்கள்... ஆரம்பமே இப்படியா

English summary

Tamil Nadu minister Senthil Balaji says decision for closing TASMAC will be taken after review meeting. Amid raise in Corona, opponent parties says TASMAC need to be closed.