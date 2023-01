பொங்கல் அன்று ஸ்டேட் பாங்க் கிளார்க் பணி தேர்வு! தேதியை மாற்றக் கோரி தமிழக எம்.பி.க்கள் போர்க்கொடி!

Chennai

சென்னை: பொங்கல் திருநாளாம் நாளை நடத்தப்படவுள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் கிளார்க் பணியிடங்களுக்கான தேர்வை வேறு தேதியில் நடத்தக் கோரி தமிழக எம்.பி.க்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் உட்பட பல்வேறு வழிகளில் முயற்சித்து வருகின்றனர்.

பாரத ஸ்டேட் வங்கி உடனடியாக தேர்வு தேதியை மாற்ற வேண்டும் என அதன் தலைமை அலுவலகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், திருமாவளவன், சு.வெங்கடேசன், தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், செல்லக்குமார் உள்ளிட்டோர் இந்த விவகாரத்தில் மிகவும் உறுதியாக நிற்கின்றனர்.

இதனிடையே இந்த விவ்காரத்தில் தலையிட்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இது தொடர்பாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனிடம் பேசியிருக்கிறார்.

The MPs of Tamil Nadu are trying various ways, including a sit-in protest, to demand that the State Bank of India Clerk post examination, which is scheduled to be held on Pongal, be held on a different date.