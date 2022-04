இரவு நேரங்களில் மின்வெட்டு... ஒரே புழுக்கம்.... கூடவே கொசுக்கடி - தூக்கம் தொலைத்த மக்கள்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் பல ஊர்களில் இரவு நேரங்களில் ஏற்படும் மின்வெட்டினாலும் கொசுக்கடியினாலும், புழுக்கத்தினாலும் மக்கள் தூக்கத்தை தொலைத்து வருகின்றனர். மின் வெட்டு பிரச்சினைக்கு உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கோடை வெப்பம் வாட்டி எடுத்து வரும் நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக கோவை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அவ்வப்போது மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருகின்றது.

மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள முள்ளிப்பள்ளம், தென்கரை, மன்னாடிமங்கலம், குருவித்துறை, மேலக்கால், திருவேடகம், ராயபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மின்வெட்டு நீடிக்கிறது. திருப்பரங்குன்றம், நிலையூர், ஓம்சக்தி நகரிலும் 4 மணி நேரத்திற்கு மேலாக மின்வெட்டு பிரச்சினை நீடித்தது. இரவு நேரங்களில் பலரும் தூக்கம் தொலைத்தனர்.

In many towns in Tamil Nadu, people are losing sleep due to power outages, mosquito bites and boils at night. There is a demand for an immediate solution to the power outage problem.