ராமநாதபுரத்தில் மழை.. மற்ற இடங்களில் பனி.. குளு குளுவென மாறப்போகும் தமிழகம்.. வானிலை மையம் தகவல்

Chennai

சென்னை : வடகிழக்கு பருவக் காற்று காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் பெய்து வந்த மழை ஓய்ந்து விட்ட நிலையில் அடுத்த 48 மணிநேரத்திற்கு வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள வானிலை மையம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் பனிமூட்டம் காணப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.

குமரிக்கடல் பகுதியில் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளிக் காற்று வீசும் என்பதால் இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Ramanathapuram district is likely to receive light showers only due to the northeast monsoon. Foggy in the Western Ghats and inland districts with dry weather in other districts. Fishermen have been advised not to go to sea for 3 days as the air will blow at a speed of 40 kmph in the sea areas.