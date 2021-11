குழந்தைகளுக்கான மாநில கொள்கை.. வெளியிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் குழந்தைகள் பாதுகாப்புடன் வாழ்வதற்கும், அவர்களுக்கான உரிமையை பெறுவதற்கும் குழந்தைகளுக்கான மாநில கொள்கையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார்.

இதுமட்டுமின்றி, நிதி ஆதரவு திட்டத்தின் கீழ் 1,148 குழந்தைகளுக்கு கருணை அடிப்படையில் நிதியுதவிகளையும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கி உள்ளார்.

English summary

The Tamilnadu state policy on the right of children to live in safety and to obtain their rights is upheld, released by Stalin.