சபரிமலை செல்லும் தமிழக பக்தர்களுக்கு ‘மேஜர்’ அறிவிப்பு.. நாளை முதல் 4 இடங்களில் சிறப்பு பேருந்துகள்!

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாளை முதல் ஜனவரி 20ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் இருந்து சபரிமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

மண்டல மகர விளக்கு பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் இன்று நடை திறக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை முதல் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.

இந்நிலையில், சென்னை, திருச்சி, மதுரை மற்றும் கடலூரில் இருந்து பம்பைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

தமிழ்நாடு அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் சபரிமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

