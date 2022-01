மாற்றுத்திறனாளி பயணிகளை அன்போடு நடத்துங்கள் - ஓட்டுநர், நடத்துனர்களுக்கு போக்குவரத்துத் துறை ஆர்டர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : மாற்றுத் திறனாளிகள் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போது ஓட்டுனர், நடத்துனர் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை தமிழக போக்குவரத்துத் துறை வெளியிட்டுள்ளது.

அரசு பேருந்தில் பயணிக்கும் பெண்களுக்கும், வயதானவர்களுக்கும் நிறைய இடர்பாடுகள் உள்ளன. மாற்றுத்திறனாளிகளின் பாடு பெரும்பாடுதான். அவர்களுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகளில் கூட அவர்களால் அமரமுடியாத நிலை உள்ளது.

பேருந்து நிற்கும் முன்பே எழுந்து தயாராக பயணிகளை நிற்கச் சொல்லி... அவசரமாக இறங்கச் சொல்லி பாடாய் படுத்திவிடுவார் நடத்துனர். நீங்க எல்லாம் ஏன் பேருந்தில் பயணம் செய்கிறீர்கள் பேசாமல் வீட்டிலேயே இருந்திருக்கலாமே என்று கூட சுடுசொல் வீசுவார் கண்டக்டர்.

மாற்றுத்திறனாளி பயணிகள் நின்றிருந்தாலும் கூட பெண் பயணிகள் இருந்தாலும் கூட இலவச பயணம் தானே என்று ஏளனப்பேச்சும் பேச ஆரம்பித்து விட்டனர். இதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் தமிழக அரசு போக்குவரத்துறை சார்பில் புதிய உத்தரவு ஒன்று பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu State Transport Corporation (TNSTC) has issued guidelines to be followed by the driver and conductor while traveling in a bus for the disabled persons.