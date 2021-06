28-ம் தேதி காலை 6 மணி முதல் பஸ்கள் இயக்கம்.. விரைவு பஸ்கள் இயக்கப்படுமா?.. அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: 27 மாவட்டங்களில் 28-ம் தேதி காலை காலை 6 மணி முதல் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு போக்குவரத்துதுறை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஜூன் 28-ம் தேதி ஊரடங்கு முடிவடைய இருந்த நிலையில் ஜூலை 5-ம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்டங்கள் 3 ஆக வகைப்படுத்தப்பட்டு அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கேற்ப கூடுதல் தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

According to the Tamil Nadu Transport Department, buses will run in 27 districts from 6 am on the 28th june