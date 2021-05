பல இடங்களில் வெளுத்து வாங்கி வரும் மழை.. டவ்-தே புயல் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் போட்ட பதிவு!

Chennai

சென்னை: அரபிக் கடலில் உருவாகி உள்ள டவ்-தே புயலால் கேரளா முழுவதும் மிக கனமழை பெய்து வருகிறது. அங்குள்ள ஏராளமான ஊர்களில் 100 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்திருக்கிறது. தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவட்டாரில் 144 மில்லி மீட்டர் மழை பெய்திருக்கிறது என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

Tauktae Cyclone | Tamilnadu Weatherman மற்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்வது என்ன? | Oneindia Tamil

லட்சத்தீவு மற்றும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் நேற்று முன்தினம் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று புயலாக மாறி உள்ளது,

இதன் காரணமாக கேரளாவில் மிக கனமழை வெளுத்து வருகிறது. மலப்புரம், கோழிக்கோடு, வயநாடு, கண்ணூர் மற்றும் காசர்கோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சூர், இடுக்கி, எர்ணாகுளம், கோட்டயம், ஆலப்புழா, பத்தினம்திட்டா மற்றும் கொல்லம் ஆகியவற்றில் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் உருவானது டவ்-தே புயல்; மே 18-ல் குஜராத் அருகே கரையை கடக்கும்

Tamil Nadu Weatherman report about Cyclone Tauktae : he said The number of stations crossed 100 mm rainfall in kerala is very high. In Tamil Nadu Thiruvattar with 144 mm tops the chart.