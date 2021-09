தமிழகத்தில் மெல்ல அதிகரிக்கும் தொற்று.. ஷாக் தரும் 4 மாவட்டங்கள்.. எச்சரிக்கும் நிபுணர்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் மெல்ல மெல்ல கொரோனா தொற்று உயர்ந்து வருகிறது. பெரிய அளவில் இல்லை என்றாலும் கணிசமாக உயர்ந்து வருவது கடந்த சில நாட்களாக வெளியான புள்ளி விவரங்களில் தெரியவந்துள்ளது. இது தொடர்பாக கோவிட் டேட்டா அனலாசிஸ்ட் விஜயஆனந்த் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை மே மாத தொடக்கத்தில் உச்சத்தில் இருந்ததைத் தொடர்ந்து கடந்த மே மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் மாநிலம் முழுவதும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.

முதலில் தளர்வுகளற்ற ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் கொரோனா தொற்று குறைய குறைய, ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

English summary

Tamilnadu COVID active cases daily growth rate. The growth rate is positive but growth is slow and this does not show a trend for a new wave 3rd yet. Continue to follow COVID Appropriate Behaviour.