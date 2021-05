சிறப்பு பஸ்கள் தேவையா.. மொத்தமாக கிராமங்களில் கொரோனா பரவி விடுமே.. மறு பரிசீலனை செய்யுமா தமிழக அரசு?

Chennai

சென்னை: மே மாதம் 24ம் தேதி.. அதாவது நாளை மறுநாள் முதல் ஒரு வாரத்துக்கு தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு உத்தரவை தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ளது.

அதேநேரம் சில சலுகைகளை வழங்கியுள்ளது மாநில அரசு. இன்று இரவு 9 மணி வரை காய்கறி மற்றும் மளிகை கடைகள் இயங்கலாம், நாளை காலை முதல் இரவு 9 மணி வரை அதே போல இயங்கி கொள்ளலாம் என்று சலுகை தரப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்த பிறகு காய்கறிகள் மற்றும் மளிகை கடைகள் இயங்குவதற்கு அனுமதி கிடையாது.

English summary

Tamilnadu Government operating special buses from the cities to the native place due to the full of down. Due to the special buses, coronavirus may spread easily to the villages, says doctors.