இந்தியாவுக்கு ஆதார்.. தமிழகத்திற்கு மக்கள் ஐடி.. 12 இலக்க எண்ணுடன் விரைவில் அறிமுகம்

Chennai

சென்னை: இந்தியாவில் ஆதார் கார்டு எப்படியோ அது போல் தமிழகத்தில் வாழும் மக்களுக்கு "மக்கள் ஐடி" என்ற ஒரு கார்டை உருவாக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதன்படி பொது விநியோகம், முதல்வர் காப்பீட்டுத் திட்டம், வருவாய் கல்வி, முதல்வரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம், கருவூலம் , சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளிடம் உள்ள தகவல்களை வைத்து ஒருங்கிணைந்த இந்தத் தரவு தளவு உருவாக்கப்படவுள்ளது.

தமிழக அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டம் சார்ந்த அனைத்து தரவுகளையும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளால் சேமித்து பராமரிக்கப்படுகிறது.

பொது விநியோகத் துறை , வருவாய் துறை, சமூகநலத்துறை உள்ளிட்ட பொது மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் பல்வேறு துறைகள் தனித்தனியாக தரவுகளை வைத்துள்ளன.

English summary

Tamilnadu government will introduce Makkal ID for all residents information under one roof. It will have 10 to 12 digit numbers like Aadhar.