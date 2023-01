எமோஷனலான தமிழக மக்கள்.. எங்கும் போராட்டம்.. இந்தி கற்பதில் தவறில்லை.. "ஒன்றிய அரசு" ஓகே- ஆளுநர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஒன்றிய அரசு என அழைப்பதில் தவறில்லை. ஆனால் அவமதிக்கும்போதுதான் பிரச்சினை ஏற்படுகிறது என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்து வரும் இந்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான நேர்முகத் தேர்வுக்கு தேர்வானவர்களுடன் கலந்துரையாடிய ஆளுநர் ரவி அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து பேசினார். இந்த நிகழ்வில் 80 பேர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது அவர் பேசுகையில் சிரித்த முகத்துடன் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இந்திய குடிமைப்பணி அதிகாரிகள் மத்திய அரசு என்ன சொல்கிறதோ அதைத்தான் கேட்க வேண்டும்.

English summary

Tamilnadu Governor R.N.Ravi says that there is no problem in calling Ondira Arasu, but when it is politicising it creates problems.