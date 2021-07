தமிழகம் சோதனை களமும் அல்ல.. சமூகநீதியின் பலிபீடமும் அல்ல..மத்திய அரசை வெளுத்து வாங்கிய சு வெங்கடேசன்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டை மையமாகக் கொண்டிருக்கும் மத்திய அரசின் யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தைத் தனியார் மயமாக்கப்படக்கூடாது என மத்திய நிதி அமைச்சருக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ள மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன், தேச நலனை, மக்கள் நலனைத் தாக்குவதற்குத் தமிழ் நாடு சோதனைக் களமா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சென்னையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கும் மத்திய அரசின் யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் தனியார் மயமாக்கப்படுவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனைக் கடுமையாகக் கண்டித்துள்ள மக்களவை உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன், மத்திய அரசு தனியார்மயமாக்கும் நடவடிக்கையைக் கைவிட வேண்டும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

Madurai MP Su Venkatesan wrote a letter to the Union Finance minister to stop the privatization of the United India Insurance Company. Center is planning to privatize one of the four govt insurance companies.