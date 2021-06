"டாஸ்மாக்கும் இயங்கும்".. 27 மாவட்டங்களுக்கு மட்டும்.. தரப்பட்ட ஸ்பெஷல் தளர்வுகள்.. என்னென்ன?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 27 மாவட்டங்களில் பல்வேறு முக்கியமான கொரோனா தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் டாஸ்மாக் இயங்கவும் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

மதுகடைகள் திறப்பு ! மதுபிரியர்கள் உற்சாக வரவேற்பு

தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கரூர், நாமக்கல், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் நோய்த் தொற்று பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. இங்கு இன்னும் கொரோனா பாதிப்பு குறையவில்லை.

மேலே குறிப்பிட்ட 11 மாவட்டங்களைத் தவிர, இதர 27 மாவட்டங்களில் நோய்த் தொற்று குறைந்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சில செயல்பாடுகளுடன் கூடுதலாக கீழ்க்கண்ட செயல்பாடுகளும் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளன.

