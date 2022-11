Exclusive: இந்தி எதிர்ப்பு! உயிருள்ள வரை போராடணுமே தவிர.. உயிரை விடக் கூடாது! தலைவர்கள் வேண்டுகோள்!

Chennai

சென்னை: இந்தியை எதிர்த்து உயிருள்ள வரை போராட வேண்டுமே தவிர யாரும் உயிரை விடக்கூடாது என அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பை கண்டித்து சேலம் அருகே 85 வயது முதியவர் இன்று தீக்குளித்து உயிரிழந்த விவகாரம் அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் அளிப்பதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனிடையே இது தொடர்பாக அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், முக்கியப் பிரமுகர்களும் ஒன் இந்திய தமிழிடம் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல் வருமாறு;

தமிழர்களை எரிக்கும் "இந்தீ".. சின்னசாமி முதல் தங்கவேல்! 100ஐ தொட்ட பலி.. ஓயாத திணிப்பும் எதிர்ப்பும்

English summary

The leaders of the political parties have requested that they should fight till their lives against Hindi and no one should lose their lives.