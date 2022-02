வறண்ட மார்ச்.. 150 ஆண்டுகளில் 2 முறைதான்.. மார்ச் 3இல் முக்கிய வானிலை நிகழ்வு- வெதர்மேன் போஸ்ட்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழகத்தில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு குறித்து வானிலை பதிவை போட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் புதிரோடு தனது ட்விட்டரில் போஸ்ட் போட்டுள்ளார்.

தென்கிழக்கு பருவமழை, வடகிழக்கு பருவமழைக் காலங்களில் இந்தியாவில் மழையை பெரும் மாநிலங்களுக்கான எச்சரிக்கைகளையும் அறிவிப்புகளையும் வானிலை மையங்கள் அறிவித்தாலும் தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் வெதர்மேன் பிரதீப் ஜானும் வழங்கி வருகிறார்.

இவரது வெதர் போஸ்ட்டை பார்க்க ஏராளமானோர் ஆர்வமுடன் காத்திருப்பார்கள். இவர் போடும் போஸ்ட்கள் பொதுவாக அச்சுறுத்தும் வகையில் இருக்காது என்பதால் அவரது பதிவுகளை விரும்பி படிப்பார்கள்.

தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு..வறுத்தெடுக்கப் போகும் வெயில்.. முக்கிய அப்டேட் தந்த வானிலை ஆய்வு மையம்

English summary

Tamil nadu Weatherman says that its time for an weather post for an significant event after a long time. He indicates rare rains in March month.