முதலமைச்சர், அமைச்சர்களின்றி பொழிவிழந்த ஆளுநரின் தேநீர் விருந்து.. அதிமுக, பாஜக பங்கேற்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நீட் விலக்கு உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த 11 தீர்மானங்களுக்கு ஒப்புதல் தராமல் ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டதை கண்டித்து இன்று ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற தேநீர் விருந்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் புறக்கணித்துள்ளார்.

7 தமிழர் விடுதலை, நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு உள்ளிட்ட தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 11 தீர்மானங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் ஆளுநர் காலம் தாழ்த்தி வருவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மக்களவையில் பேசிய திமுக எம்.பி. டி.ஆர்.பாலு தமிழக சட்டப்பேரவையில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை எனவும், இதனால் அவரை திரும்பப்பெற வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has boycotted a tea party at the Governor's House today, condemning the Governor for not approving 11 resolutions passed by the Tamil Nadu government, including the NEET exemption: