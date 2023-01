பாஜகவில் இணைய போகிறேன்.. போய் பார்த்துட்டு காயத்ரிக்கு பதில் சொல்றேன்.. தாடி பாலாஜி மனைவி நித்யா

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்பாக செயல்படுகிறார், எனவே நானும் பாஜகவில் சேர போகிறேன் என தாடி பாலாஜியின் மனைவி நித்யா பரபரப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

சென்னை மாதவரத்தில் உள்ள சாஸ்திரி நகரில் வசித்து வருபவர் நடிகர் தாடி பாலாஜியின் மனைவி நித்யா. இவருக்கும் தாடி பாலாஜிக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக குடும்பத் தகராறு இருந்து வருகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் நண்பர்கள், வெல் விஷ்ஷர்கள் சமாதானம் பேசி சேர்த்து வைப்பது உண்டு.

ஆனால் மீண்டும் இவர்களுக்குள் சண்டை ஏற்பட்டு வந்தது. இதனால் இனியும் ஒத்து வராது என கருதியே இவர்கள் இருவரும் பிரிந்து வாழ்கிறார்கள். இவர்களது மகள் போஷிகா, நித்யாவிடம் வளர்ந்து வருகிறார்.

English summary

Thadi Balaji's wife says that she wants to join in BJP for Women empowerment. She also replied for Gayathri Raghuram allegation against Annamalai.