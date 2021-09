திருமண உதவித்தொகை இனி இவர்களுக்கு மட்டும் தான்: அரசு அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தாலிக்கு தங்கம் திருமண உதவித் தொகை திட்டம் ஏழ்மை நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதால் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. திருமண நிகழ்ச்சி திருமண மண்டபங்களில் நடந்திருந்தால் தாலிக்கு தங்கம் திட்டத்தில் விண்ணப்பம் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழக அரசின் சமூக நலத்துறையின் மூலம் மகளிருக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அதிலும் 5 முக்கிய திருமண உதவி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டம் மூலம் பட்டப்படிப்பு படித்த பெண்களுக்கு 8 கிராம் தங்கமும், ரூ.50,000 ரொக்கமும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் அதற்கு கீழ் கல்வித்தகுதி உள்ள பெண்களுக்கு 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் ரூ.25,000 ரொக்கமும் வழங்கப்படுகிறது.

பாக்கெட் பால் எல்லாம் பால் அல்ல.. பசும்பாலில் உள்ளது தங்கம்... மே.வங்க பாஜக தலைவரின் சர்ச்சை பேச்சு

English summary

The Government of Tamil Nadu has issued new guidelines to ensure that the Thalikku Thangam Marriage Allowance Scheme for Tali is made available to those in poverty. The Tamil Nadu government has announced that applications for the Talikku Thangam Scheme will be rejected if the wedding ceremony is held in a wedding hall.