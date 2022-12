அடுத்த எம்ஜிஆர் ஓபிஎஸ் தான்..ஏடாகூட இபிஎஸ்! திமுகவுடன் எடப்பாடி கூட்டணி! ஷாக் தரும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து மா.செ.க்கள் கூட்டம் ஆலோசனைகள் என எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இந்நிலையில் சென்னையில் அதிமுக கூட்டத்தில் ஓபிஎஸ் எடப்பாடியை ஒருமையில் பேச என்ன காரணம்? அந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் என்ன விவாதிக்கப்பட்டது என்பது குறித்து அதிமுக ஓபிஎஸ் அணி மாவட்ட செயலாளர் சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட 7 மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் நிலையில் இருவருக்குமிடையிலேயான மோதலும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.. ஓபிஎஸ்ஸை இபிஎஸ்ஸோ, இபிஎஸ்ஸை ஓபுஎஸ்ஸோ மறைமுகமாகவே விமர்சித்து வந்தனர்.

ஆனால் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னதாக நடைபெற்ற அதிமுக ஓபிஎஸ் தரப்பு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அரங்கேறிய நிகழ்வுகள், அதற்கு நேர்மாறாக அரங்கேறின. ஆரம்பத்தில் இருந்து இபிஎஸ்ஸை 'அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி' அவர்கள் என பேசி வந்த ஓபிஎஸ் ஒருமையில் வசைபாடியது அனைவராலும் ஆச்சர்யமாக பார்க்கப்பட்டது.

