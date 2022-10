ஆர்.எஸ்.எஸ் எதிர்பார்க்கும் 'ரத்தம்'.. தலைகீழா நின்னாலும் இங்கே கிடைக்காது - சுப.வீரபாண்டியன் பரபர!

Chennai

சென்னை : ஆர்.எஸ்.எஸ் எதிர்பார்க்கும் ரத்தம் மத்திய பிரதேசத்தில், உத்தர பிரதேசத்தில் கிடைக்கும். தலைகீழாக நின்றாலும் தமிழகத்தில் கிடைக்காது என சுப.வீரபாண்டியன் பேசியுள்ளார்.

சென்னை மயிலாப்பூரில் சென்னை தென்மேற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் முப்பெரும் விழா பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இந்த மேடையில் பொதுமக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலுரை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக எம்பி கனிமொழி, திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை பொதுச் செயலாளர் சுப.வீரபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

"RSS will get the blood in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, they looking for. Even if it stands upside down, you will not get in Tamil Nadu.” : Suba.Veerapandian speech at DMK Mupperum vizha.