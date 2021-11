நீங்கள் கொடுத்திருக்கும் பிரட்,பால் ஒரு வேளைக்கு கூட பத்தாது... குஷ்புவிடம் பெண் கேட்ட கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: பட்டினம்பாக்கத்தில் பாஜக செயற்குழு உறுப்பினர் நடிகை குஷ்பு பொதுமக்களுக்கு பால் மற்றும் பிரட் அளித்தார். அப்போது உதவி பெற வந்த ஒரு பெண்மணி 5 கிலோ அரிசி கொடுத்திருந்தால் கூட பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும். தற்போது நீங்கள் கொடுத்திருக்கும் பிரட் மற்றும் பால் ஒரு வேளை கூட பத்தாது, நீங்கள் இன்னும் செய்ய வேண்டும், அதற்கு குஷ்பு நிச்சயம்உ தவுவோம் என்று உறுதி அளித்தார்.

சென்னை பட்டினம்பாக்கம் கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள டுமீல் குப்பம் பகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறி 500 பேருக்கு பிரெட் & 500 பால் பாக்கெட் ஆகியவற்றை நடிகையும் பாஜக செயற்குழு உறுப்பினருமான குஷ்பு சுந்தர் இதை வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த குஷ்பு, 10 வருடமாக எம்எல்ஏவாக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் இருந்தார். 10வருடமாக இருந்தும் ஒரு தொகுதியை உங்களால் பார்க்க முடியவில்லை. எப்படி மொத்த மக்களையும் பார்த்து கொள்ள போகிறார். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக எதிர்க்கட்சியினர் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் தான் வேலை செய்கிறார்கள். திமுகவின் சார்பாக முதல்வர் ஸ்டாலினை தவிர யாரும் வேலை செய்யவில்லை என்றார்.

