இப்போ சந்தோஷமா? டிடிஎஃப் வாசனை போட்டுக் கொடுத்த பூவை! நோட் பண்ணிய சென்னை போலீஸ்! அடுத்து என்ன கைதா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரபல யூடுயூபர் மற்றும் டிராவல் விலாக்கரான டிடிஎஃப் வாசன் 240+ கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வாகனம் ஓட்டுவது மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது போல் உள்ளது எனவும், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென என ட்விட்டரில் ஒருவர் புகார் அளித்த நிலையில், அந்த புகார் நோட் செய்யப்பட்டதாக சென்னை காவல்துறை பதில் அளித்துள்ளது.

எங்கெங்கு காணினும் வாசனடா என்பது போல கடந்த சில நாட்களாகவே டிடிஎஃப் வாசன் குறித்த பதிவுகள் தான் சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்து இருக்கிறது. அவரது பிறந்தநாளுக்கு அவரைக் காண ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்த ரசிகர்கள் தான் தற்போது ஹாட் டாபிக்.

கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த பிரபல பைக் ரைடரான டிடிஎஃப் வாசன் தான் பயணம் செய்யும் வீடியோக்களை யூடியூபில் பதிவேற்றது எடுத்து அவருக்கு சுமார் 27 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்கள் உள்ளனர்.

ஜெயலலிதா இடத்துக்கு வரும் “நயன்தாரா”.. போயஸ் கார்டனுக்கே போட்டியாம் - பின்னணி என்ன?

English summary

Popular YouTuber and travel vlogger DTF Vasan driving at 240+ kmph is inspiring others When a person complained on Twitter that action should be taken against him, the Chennai Police replied that the complaint was noted.