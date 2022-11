டாக்டர் அம்பேத்கர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்! ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இயக்குநரகம் அறிவிப்பு!

Chennai

சென்னை: டாக்டர் அம்பேத்கர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது;

''தமிழ்நாட்டில் பட்டியல் இன மக்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்காக பலர் அரிய தொண்டாற்றி வருகிறார்கள். பட்டியல் இன மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக தங்களை இணைத்துக்கொண்டு அவர்கள் ஆற்றிவரும் அரிய தொண்டுகளை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஆண்டுதோறும் டாக்டர் அம்பேத்கர் விருது வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பித்து வருகிறது.

அவ்வகையில் 2022 -ஆம் ஆண்டு டாக்டர் அம்பேத்கர் விருது பெற விரும்புவோர் தங்களைப் பற்றிய முழு விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம். www.tn.gov.in/ta/forms/Deptname/1 என்ற இணையதளத்திலிருந்து இவ்விருதுக்கான விண்ணப்பப்படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநர் அலுவலகம் சென்னை-5 அல்லது சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.''

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே அம்பேத்கர் விருதுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் குறித்த தகவல் எதுவும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

