தக்காளியை பதுக்கினால் நடவடிக்கை.. அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உத்தரவு.. விலை குறையும் என அமைச்சர் உறுதி

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை : தக்காளி விலை உச்சத்தை தொட்டுள்ளதால் பதுக்கலில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

மழை காரணமாக தக்காளி விலை 120 ரூபாய் வரை விற்கப்படும் நிலையில் அமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பு மக்களுக்கு சிறிது ஆறுதலை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தக்காளி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துவருவதாக அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் உறுதி அளித்துள்ளார்.

English summary

The minister has instructed MRK officials to take action against those involved in hoarding as tomato prices have touched a peak.